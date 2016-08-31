رضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد برخی مدیران کل و معاونان فرهنگی و جوانان ادارت کل استان‌ها در خصوص حذف گواهی عدم اعتیاد از شرایط ارائه مجوز تاسیس سازمان مردم نهاد، افزود: این پیشنهاد در نشست سراسری مسئولان جوانان سراسر کشور مطرح شد به طوری که مسئولان جوانان برخی استان‌ها پیشنهاد دادند دریافت گواهی عدم اعتیاد از شرایط لازم برای ارائه مجوز و اعتبارنامه سازمان‌های مردم نهاد حذف شود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در حال بررسی است و قرار است به زودی کار مطالعاتی جدی در این مورد انجام شود تا اگر مانع قانونی در این زمینه نداشته باشیم، گواهی عدم اعتیاد از شرایط لازم برای ارائه مجوز و اعتبارنامه سازمان‌های مردم نهاد حذف شود.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان تاکید کرد: اگرچه بررسی لازم روی این پیشنهاد انجام خواهد شد اما تا آن زمان همچنان ارائه گواهی عدم اعتیاد جزو شرایط لازم برای اخذ اعتبارنامه تاسیس سازمان‌های مردم نهاد خواهد بود.

حجتی خاطرنشان کرد: ارائه گواهی عدم اعتیاد در این زمینه جزو آیین نامه‌ها و ضوابط دولت است و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بنابراین ضوابط قابل تغییر است اما نیاز به بررسی دقیق وجود دارد.

وی اضافه کرد: همچنین برای تاسیس سازمان مردم نهاد برخی ملاحظات امنیتی وجود دارد که اختیار آن در دست وزارت ورزش و جوانان و معاونت جوانان نیست و تجربه نشان داده که حذف آنها می تواند خساراتی را در پی داشته باشد اما در این زمینه هم تسهیلاتی برای جوانان در نظر گرفته ایم تا روند ارائه مجوز سازمانهای مردم نهاد سریع تر شود.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان گفت: با مذاکراتی که با نهادهای امنیتی مسئول انجام داده ایم و قرار شده است استعلامات لازم برای صدور مجوز تاسیس سازمان مردم نهاد برای جوانان ظرف مدت یک ماه اعلام شود که این می تواند روند صدور اعتبارنامه سمن را تسریع کند.

حجتی افزود: پیش از این، اعلام نتیجه استعلامات زمان مشخصی نداشت و برای تعیین نتیجه استعلام باید ماه‌ها منتظر می ماندیم اما با تغییرات ایجاد شده، اگر ظرف مدت یک ماه نتیجه ای برای استعلام درخواست شده واصل نشود، براساس توافقات، حمل بر صحت مدارک و تایید فرد گذاشته شده و روند صدور مجوز اعتبارنامه پیگیری می شود. در حالی که در گذشته روند صدور مجوز تا دریافت استعلامات متوقف می‌شد.

وی راه اندازی سامانه صدور اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد را یکی دیگر از تسهیلات جوانان برای تاسیس سمن دانست و ادامه داد: امیدواریم با تغییرات ایجاد شده، صدور مجوز تاسیس سمن برای جوانان سرعت بیشتری بگیرد و استقبال جوانان از مشارکت اجتماعی افزایش یابد.