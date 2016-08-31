به گزارش خبرنگار مهر، هانیه یزدان جو، مهسا شریعتی، هاوژین مرادی، مهرآسا پورداد، مونس کنعانی، آیدا فدایی، نگین مولانایی به مربیگری هانا ترابیان و سرپرستی هانیه یزدان جو راهی سمنان شدند.

هانا ترابیان مربی این تیم از آمادگی کامل بازیکنان خبرداد وابراز امیدواری کرد که تیم اعزامی بانوان بزرگسال در این دوره از مسابقات در پیکار با تیم و بازیکنان استان های کشورپیروزوبا کسب مدال قهرمانی به کردستان باز گردند.

به گفته وی این دوره از مسابقات رنکینگ بدمینتون کشوری که از هشتم شهریور ماه در سمنان آغازشده است، تا یازدهم ماه جاری ادامه دارد.

اگرچه این تیم توسط هیات استان کردستان اعزام شده است؛ اما لباس بازیکنان و خودرو برای جابجایی تیم اعزامی، توسط هیات شهرستان سنندج با حمایت و همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج و استان تامین شده است.