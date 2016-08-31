به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در «کافه داستان دانشگاه شیراز» و در بخش جنبی طرح «ضیافت اندیشه اساتید » در سالن شهید چمران این دانشگاه مراسم معرفی کتاب «خیابان کریم خان زند» نوشته دکتر مصطفی ندیم برگزار شد.

در ابتدا دکتر علی ساعی، مسئول کافه داستان ضمن عرض خیر مقدم از فعالیت فرهنگی و هنری دانشگاهیان دانشگاه شیراز تمجید کرد و پس از آن بخشی از این کتاب در قالب نمایشی کوتاه اجرا شد.

در ادامه برنامه خوانش و دورخوانی چند بخش از کتاب توسط گروه هنری «شهراز» و با مدیریت و هدایت احسان آذرمان صورت گرفت.

دعوت از دکتر ندیم بخش دیگری از برنامه بود . دکتر ندیم در سخنان خود به خلاء تاریخ نگاری اشاره کرد و گفت: ثبت رویدادهای معاصر ازجمله مواردی است که علیرغم اهمیت درحال حاضر چندان که باید جدی گرفته نمی شود.

نوسنده کتاب «نامه های برازیلیا» به لزوم توجه به حفظ تصویر تاریخی شیرازدر آینه ی هنر و ادبیات بعنوان میراثی برای آیندگان اشاره کرد و افزود:این کتاب و سایر کتاب هائی که تا کنون نوشته ام براساس همین دغدغه بوده و هست.

نشست معرفی کتاب با پرسش و پاسخ و تقدیر از نویسنده به پایان رسید.