به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پذیرش استعفای محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی کرمان که در هشتمین دوره فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان رئیس مشغول به فعالیت شد، رایزنی‌های متعدد برای انتخاب گزینه‌های ریاست آغاز شده است.

بر این اساس، یک مقام مطلع در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توافق نهایی اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انتخاب مسعود خوانساری صورت گرفته و به احتمال خیلی زیاد، او با اکثریت آراء، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد شد.

خوانساری اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. او در هشتمین دوره انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تنها گزینه ریاست بود که با رای اکثریت اعضای هیات نمایندگان، به عنوان رئیس انتخاب شد.

وی افزود: قرار است در صورت انتخاب خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، حداقل یکماه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گرداننده اتاق باشند و بهمن عشقی به عنوان دبیرکل، امورات اتاق را در غیاب رئیس، رتق و فتق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، البته نام کاندیداهای دیگری همچون غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نیز رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(کهبعد از محمد نهاوندیان ریاست اتاق ایران را برعهده داشت) هم به صورت جدی در کنار نام خوانساری به عنوان کاندیدا، مطرح است.

قرار است که هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جلسه‌ای که یکشنبه هفته آینده( ۱۴ شهریورماه) انتخابات رئیس اتاق را صورت دهد. پیش از این، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران بود که با طرح استعفایی به دلیل بیماری خود، از این سمت کناره‌گیری کرد.