به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «از سناباد شعر» درباره زندگی و زمانه مصطفی محدثی خراسانی به کوشش حسین قرایی، عصر روز گذشته در خبرگزاری مهر و با حضور جمع زیادی از اهالی شعر و ادبیات برگزار شد.

در این مراسم علیرضا کمره ای محقق و نویسنده در سخنانی عنوان کرد: در عنوان این کتاب از عبارت تاریخ شفاهی استفاده شده است و تاریخ شفاهی چنانچه می‌دانیم یک روش است و ناظر بر یک شیوه عمل ویژه و درباره پدیده‌هایی که نشانی از تاریخ شناسی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاریخ شفاهی زمانه و زمینه یک اتفاق را تعریف می‌کند و چیزی که نشان از آن بر خود دارد، یک جریان را خلق و معنی می‌کند.

وی ادامه داد: گاهی خاطره‌گیری‌های شفاهی میل به ژورنالیسم و رونمانتیسم پیدا می‌کند که از قضا اینها مساله شعر نیز هست اما من می‌خواهم بگویم این کار را نباید با تاریخ شفاهی اصیل اشتباه گرفت. ماهنوز تا رسیدن به این مساله خیلی فاصله داریم و ناپخته‌ایم.

کمره ای با اشاره به اینکه یکی از ابعاد انکار ناپذیر انقلاب اسلامی موضوع فرهنگ است، گفت: انقلاب صورت بیرونی یک برونداد بیرونی است. چگونه می‌شود ساحت تحول این جریان را شناخت جز اینکه به عرصه فرهنگ و ادبیات اندیشید و از ناکرده‌ها و ناشده‌های آن سخن گفت. البته به باور من ما در ادبیات انقلاب اسلامی به این مساله بیشتر ذوقی نگاه کرده‌ایم و نه عقل ورزانه و مدیران ما نیز بیشتر پسندشان و روندشان بر پایه احساسات بوده و دل به تعریف و تعارف خوش کرده‌اند. ۳۷ سال از تاریخ انقلاب گذشته اما هنوز یک کتابشناسی برای شعر انقلاب نداریم و این یعنی ما در حوزه نقد و دانش و معرفت به ادبیات ورود نکرده‌ایم. و بیشتر دنبال زود بازدهی بوده‌ایم.

وی تصریح کرده: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی باید بیش از هر چیز به سراغ کارهای مرجع ملی و جهانی برای معرفی این ادبیات رفت و به نظرم جریان شعر انقلاب می‌تواند به عنوان یک جریان قوی فرهنگی در این مساله مورد توجه قرار بگیرد اما ما هنوز یک مجموعه چند جلدی در این زمینه نداریم و هنوز نمی‌دانیم شاعران انقلاب کی و کجا و برای چه کاری را کرده‌اند، چه سروده اند و برای که سروده اند و چرا سروده‌اند.

کمره ای ادامه داد: کار آقای قرایی اگر خوب و درست ادامه پیدا کند و ویرایش شود به نظر من می‌تواند از کتاب «از صبا تا نیما» نیز تاثیرگذار تر شود و مبتنی بر منابعی در دسترس تهیه و در اختیار عموم قرار بگیرد.

این پژوهشگر تصریح کرد: باید از تعارف دست برداشت و سراغ کار کلان فرهنگی رفت. کار آقای قرایی در این راه یک دق‌الباب است و تلنگری به دروازه‌ای که ما را به صحن و سرای بزرگی هدایت می‌کند که مسائل بزرگی در گوشه‌هایش هست.

مصطفی علیپور از دیگر شاعران حاضر در این رماسم نیز در سخنانی عنوان کرد: من به تاریخ ادبیات از منظر تاریخی آن با شک نگه می‌کنم و بسیاری از آنها خاطره نگاری است تا تاریخ نگاری. با این مقدمه می‌خواهم بگویم که کار آقای قرایی را نه خاطره نگاری که نوعی از تاریخ نگاری می‌دانم که در آن شاعران به عنوان بلندگوهای قدرتمندان دیده نشده‌اند.

علی اصغر جعفری معاون سرمایه‌ انسانی سازمان صدا و سیما نیز در این نشست در سخنانی عنوان کرد: نویسندگان را نباید از گام برداشتن ترساند. کار ثبت خاطرات آن هم از اهل ادب کاری است ارزشمند که باید آن را غنمیت شمرد و از آن بهره بسیاری برد. باید خدا را شاکر باشیم که انقلاب اسلامی افق وسیعی را پیش چشم ما باز کرده است و در این افق تنها در عرصه شعر به طور مشخص ما حرف‌های زیادی برای بیان داریم.

جعفری با اشاره به فعالیت های محدثی خراسانی افزود: ایشان سهم به سزایی در شعر انقلاب دارند به ویژه اینکه تلاش زیادی را در تربیت جوانان و شاعران انقلاب که بخشی از جغرافیای ادبیات انقلاب را می‌سازند، به عمل آورده‌اند. این دوستان در زمانه بی‌ثباتی انقلاب توانستند شعر را صیقل دهند و به گوهری گران‌بها مبدل سازند. کار امروز ما نیز این است مبانی علمی و مباحث نظری مرتبط با حوزه دانش این رویداد را پایه‌گذاری کنیم و در این راه به باور من محدثی خراسانی بیت المال شعر انقلاب خواهد بود.

در بخش دیگری از این مراسم مصطفی محدثی خراسانی نیز در سخنانی عنوان کرد: این کتاب فارغ از اینکه یک سویش خودم بودم، برای من اثری خواندنی بود و برای خود من اثری بود که تا تمامش نکردم شوق خواندنش را داشتم.

وی ادامه داد: سه اتفاق برای من در زندگی جریان ساز بوده است. یکی عضویت در گروه شعر حوزه هنری مشهد، دیگری مسئولیت در کانون شاعران و نویسندگان خراسان و سوم سردبیری مجله شعر حوزه هنری. این مقاطع برای من فرصتی ساخت تا بتوانم با استعدادهای جوان تعامل داشته باشم و دوستی‌شان را برای خودم جلب کنم که حاصلش این حجم از خاطرات است.

در پایان این مراسم نیز حسین قرایی مولف این کتاب در سخنانی عنوان کرد: من خودم را وقف جریان شعر انقلاب کرده‌ام. شاید برخی بخواهند به من پست پیشنهاد کنند که کردند اما من اهلش نیستم. البته دو سه سالی اشتباه کردم اما دیگر این کار را نمی‌کنم.

وی افزود: آدم‌هایی که آب را با چنگال نمی‌خورند در تاریخ هنر انقلاب مورد ظلم بوده و هستند در حالی که به باور من تا ما رنجدیدگان نباشیم هنر انقلاب شکل نمی‌گیرد و تا ما هستیم این هنر هم ادامه می‌یابد. من متاسفم برای مدیرانی که خود را صاحب انقلاب می‌دانند و هیچ کاری هم نمی‌کنند. من می‌گویم هنر انقلاب برای ماست و اگر سکوت کنیم به راحتی ما را سانسور می‌کنند. اگر کسانی مانند شهید احمد زارعی بودند امروز وضعیت فرهنگ این نبود که کسانی علی رغم سخنان رهبری که می‌گویند فرهنگ مهمتر از سیاست است، حرفی دیگر بزنند.

قرایی ادامه داد: من این مجموعه را تا ۲۰ جلد ادامه می دهم و برای من رضایت و لبخند رهبرم کافی است.