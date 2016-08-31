به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مشاوران ارشد اقتصادی رئیس جمهور آمریکا گفت که فرجام موفقیت آمیز مذاکرات تجاری برای پیمان «مشارکت ترانس پاسیفیک» اولویت اول دولت آمریکا است.

این در حالی است که «کریستینا سگال- نولز» مشاور شورای امنیت ملی کاخ سفید پیش از نشست اخیر «جی ۲۰» در چین در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که مذاکرات برای انعقاد یک پیمان تجاری با اروپا به رغم ابراز تردید از جانب مقامات دو کشور فرانسه و آلمان همچنان در جریان است.

گفتنی است که مذاکرات با طرفهای آسیایی در کنگره با بن بست مواجه شده است و «هیلاری کلینتون» دموکرات و «دونالد ترامپ» جمهوریخواه گفته اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، با این توافقنامه در فرم و قالب کنونی آن موافقت نخواهند کرد.