به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در جدیدترین جنایت متجاوزان به یمن ۱۶ شهروند یمنی شامگاه سه شنبه در پی حملات جنگنده های سعودی به منازلشان در منطقه «الصحن» استان «صعده» شهید شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی طی چند حمله هوایی منازل شهروندان در منطقه الصحن را هدف حمله قرار دادند که در پی آن سه خانواده متشکل از ۱۶ نفر که اغلب آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند شهید شدند.

در همین حال در پی حمله شامگاه سه شنبه جنگنده های سعودی به منطقه الروضه در بخش «بنی حارث» صنعاء پایتخت یمن دو شهروند یمنی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی به همراه چند کشور دیگر عربی بیش از یکسال است مردم یمن را مورد تجاوز قرار داده اند. در پی این تجاوز تاکنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات فراوانی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.