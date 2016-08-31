به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه در راستای گسترش همکاریها در زمینه های مختلف سلامت، پزشکی، داروسازی و تحقیق و به منظور تقویت و حمایت از همکاری مشترک برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بین المللی پزشکی بعد از ظهر سه شنبه در ۷ بند به امضای دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت کشورمان و دکتر یوحا رولا وزیر امور خانواده و خدمات اجتماعی فنلاند رسید.

بر اساس این تفاهمنامه ایران و فنلاند در زمینه های درمان و خدمات بیمارستانی ، ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و تغذیه، تحقیقات پزشکی و افزایش توانمندیهای نیروهای بهداشتی همکاری خواهند کرد.

این تفاهمنامه بعد از ظهر سه شنبه در محل وزارت امور خانواده و خدمات اجتماعی فنلاند به امضای طرفین رسید.

وزیر بهداشت کشورمان روز گذشته در راس هیئتی به فنلاند سفر کرده است.

بازدید از موسسه ملی بهداشت فنلاند و پیشرفته ترین مرکز تولید کننده تجهیزات دندانپزشکی و نیز چند بیمارستان و مرکز درمانی در فنلاند از دیگر برنامه های سفر دکتر هاشمی به این کشور خواهد بود.