به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی شامگاه سه شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از مظلوم ترین دولت های جمهوری اسلامی است و رفتار خدمتگزارانه با همه اقشار جامعه به ویژه روستائیان و عشایر دارد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم توجه بسیاری زیادی به عشایر و روستائیان دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: اولین نمایشگاه دستاوردهای روستائیان و عشایر در تهران برگزار شد که در معرض دید عموم مردم قرار گرفت.

وی گفت: در سال جاری با پیگیری های بسیار تصویب شد که وزارت نیرو روستاهای بالای ۱۰خانوار را در کشور برق رسانی کند.

وی ادامه داد: در پروژه های اقتصاد مقاومتی، پروژه هایی که در مسیر ارتقاء تولید و اشتغال پایدار روستایی و عشایری باشند، اجرا می شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد:تسهیلات با کارمزد ۳ درصد به روستائیان برای ایجاد شغل پرداخت می شود.

وی یادآور شد: ۷۰درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی روستائیان و عشایر هستند که باید به این اقشار جامعه نگاه ویژه ای شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال جاری ۹۹کلنگ زنی با اعتباری بالغ بریک هزار و ۵۷۶میلیارد تومان در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

گودرز امیری عنوان کرد: در سه سال گذشته ۱۵۹کیلومتر خط لوله فاضلاب در این استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: در حوزه راه سازی، بزرگراه های استان در گذشته ۱۱۰کیلومتر بوده است که در دولت یازدهم ۱۴۰کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و ۶۰کیلومتر نیز در دست اجرا است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در دولت یازدهم ۷۵۰کیلومتر روکش آسفالت در این استان انجام شده است.