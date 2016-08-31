به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تقارن با ایام شهادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمد تقی علیه السلام تمامی اجراهای نمایشی مرکز تئاتر مولوی در روز پنجشنبه یازدهم شهریور تعطیل خواهند بود.

در همین راستا، روز جمعه نیز نمایش «نمی دونم یا بغضی که نمی ترکد» به کارگردانی علی بیگدلی با ۳۰ دقیقه تاخیر و ساعت ۲۰ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی اجرا خواهد شد.

همچنین نمایش «نبرد گالیله» به کارگردانی مسعود طیبی در ساعت مقررِ ۲۰:۳۰ دقیقه روی صحنه می رود.

هر سه نمایش این فصل اجرایی که مشتمل بر ۲ نمایش فوق به همراه نمایش «مکعب» به کارگردانی محمد الله دادی است، روز دوشنبه، پانزدهم شهریور به اجراهای خود در مرکز تئاتر مولوی پایان خواهند شد

تماشاخانه ایران‌شهر ۱۲ شهریورماه تعطیل است

تماشاخانه ایران‌شهر به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) جمعه ۱۲ شهریورماه تعطیل است.

این مجموعه جمعه دوازدهم شهریورماه مصادف با شهادت امام محمدباقر (ع) میزبان هیچ اثر نمایشی نیست.

این در حالی است که نمایش «از زیرزمین تا پشت‌بام» که از روز ۹ شهریور اجرا عمومی خود را آغاز کرده است و ساعت ۱۹ به صحنه می‌رود در روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه ساعت ۱۸ (پیش از اذان مغرب و عشا) به صحنه خواهد رفت. این نمایش روز یکشنبه چهاردهم اجرای عمومی خود را از سر می‌گیرد.

هم‌چنین نمایش «جاودانگی» به کارگردانی نیما دهقان از روز ۱۴ شهریور در سالن استاد سمندریان، «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر از روز ۱۵ شهریورماه و «زنانی که به بزها خیره شدند» در سالن استاد ناظرزاده نیز از روز ۱۶ شهریورماه به صحنه می‌روند.

نمایش های تئاتر شهر یازدهم شهریور ماه اجرایی ندارند

تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر پنجشنبه یازدهم شهریور ماه به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد تقی (ع) اجرایی نخواهند داشت.

روز جمعه ۱۲ شهریور ماه نوبت دوم نمایش « اگر...» به کارگردانی وحید رهبانی در تالار چهارسو و نمایش «کولا» به کارگردانی نصیر ملکی جو با ۱۵ دقیقه تاخیر به صحنه خواهد رفت.