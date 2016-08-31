به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی جهان از ظهر امروز (چهارشنبه) با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم کشتی فرنگی در شهر ماکون فرانسه، پیگیری می شود.

بر این اساس بعد از انجام مراسم وزن کشی مدعیان چهار وزن دوم، رقبای نمایندگان کشورمان به شرح زیر مشخص شدند:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۲۰ کشتی گیر حضور دارند، میثم دلخانی در دور نخست به مصاف ماگیسالوف از کشور لیتوانی می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده کشتی گیران فرانسه و روسیه دیدار می کند.

در وزن ۶۶ کیلوگرم که ۳۱ نفر حضور دارند، محمد مرادالیاسی در دور اول با تانتینا از فرانسه کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران آمریکا و سوئیس می رود.

در وزن ۸۴ کیلوگرم که ۲۵ کشتی گیر به روی باسکول رفتند، آرمان علیزاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف سونیل از هند می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور سوم با برنده کشتی گیران آذربایجان و اتریش روبرو خواهد شد.

در وزن ۱۲۰ کیلوگرم که ۲۲ نفر شرکت کرده اند، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف پاتاریدزه از گرجستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور سوم با برنده کشتی میان آذربایجان و ژاپن مصاف می دهد.

رقابتهای مدعیان این اوزان از ساعت ۱۲:۳۰ امروز برگزار می شود.