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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۹

تحولات فلسطین/

تعطیلی رادیو«سنابل» فلسطین توسط صهیونیستها/واکنش جنبش جهاد اسلامی

تعطیلی رادیو«سنابل» فلسطین توسط صهیونیستها/واکنش جنبش جهاد اسلامی

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به ساختمان رادیو سنابل در کرانه باختری، آن را تعطیل و 5 نفر از کارکنان این شبکه رادیویی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی به ساختمان رادیو سنابل در کرانه باختری یورش بردند. بر اساس این گزارش، صهیونیستها پس از یورش به این ساختمان، آن را تعطیل کردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی پنج نفر از کارکنان رادیو سنابل را بازداشت کردند.

بر اساس آخرین گزارشها، «احمد الدراویش» مدیر رادیو سنابل نیز توسط صهیونیست ها بازداشت شده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی پیشتر چندین رسانه در کرانه باختری را به بهانه های مختلف تعطیل کرده است.

در همین ارتباط، جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدام اخیر صهیونیستها اعلام کرد: این اقدام متجاوزانه باید توسط تمامی گروه های فلسطینی محکوم و با آن مقابله شود.

کد مطلب 3757098

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