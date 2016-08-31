به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی ضمن اعلام این خبر افزود: در راستای فراخوانی و تعیین تکلیف مشمولان غایب به خدمت سربازی در ابتدای امسال، ستادی تحت عنوان «ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشمولان غایب» در سازمان وظیفه عمومی ناجا راه اندازی شد که وظیفه اصلی آن، شناسایی تمامی مشمولان غایب است.

وی اضافه کرد: این ستاد پس از شناسایی مشمولان غایب پیامکی به تمامی آنان برای تعیین تکلیف خدمت سربازی، ارسال کرده و به سازمان وظیفه عمومی فراخوان شدند.

سردار کریمی با بیان اینکه مشمولان غایب از ابتدای تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ مهلت دارند که در این خصوص اقدام کنند، ادامه داد: مشمولان غایب به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول افرادی با بیش از ۸ سال غیبت و دسته بعدی زیر ۸ سال غیبت هستند.

جانشین وظیفه عمومی ناجا در خصوص افرادی که بیش از ۸ سال غیبت دارند، افزود: این عده که تعدادشان به یک میلیون نفر می رسد می توانند از تسهیلات خرید خدمت سربازی به دو صورت نقدی و تقسیطی استفاده نمایند؛ در صورتی که مبلغ تعیین شده را به صورت نقدی پرداخت کنند، کارت معافیت خدمت از وظیفه عمومی برای آنان صادر می شود و چنانچه نتوانند به صورت نقدی پرداخت کنند می توانند تا ۲۴ ماه به طور تقسیطی به شرط پرداخت یک سوم مبلغ مورد نظر به صورت نقدی، از برخی از تسهیلات مطابق قانون بهره مند شوند.

وی با اشاره به تسهیلاتی که برای دارندگان کارت پایان خدمت مطابق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در نظرگرفته شده است، افزود: افرادی که به قصد دارند به صورت تقسیطی در طرح جریمه مشمولان غایب شرکت کنند، در صورتی که نیمی از مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند، بخشی از محدودیت هایی که افراد فاقد کارت های پایان و معافیت از خدمت دارند، از جمله استخدام، خروج از کشور و ... برای آنان برطرف می شود.

این مقام انتظامی یادآور شد: تا کنون ۸۷ هزار نفر برای تعیین تکلیف خود و استفاده از تسهیلات طرح جریمه مشمولان غایب اقدام کرده اند و افراد باقیمانده تنها تا ۲۰ شهریور مهلت دارند تا در این طرح شرکت کنند.

با دارندگان کارت های پایان خدمت قدیمی همانند مشمولان غایب برخورد می شوند

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: آن دسته از افرادی که تا کنون برای تعویض کارت پایان خدمت خود اقدام نکرده اند نیز جزو مشمولان غایب محسوب می شوند که لازم است با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ هرچه سریعتر برای تعویض کارت های خود اقدام کنند. عده ای نیز هستند که مشخصات فردی آنان دچار نقص است که برای رفع این موضوع باید به حوزه های وظیفه عمومی در سراسر کشور مراجعه کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی در بخش دیگری از این گفت و گو با هشدار به مشمولان غایب که تاکنون در خصوص تعیین تکلیف خدمت خود، اقدام نکرده اند اظهار داشت: پس از پایان مهلت مقرر، اخطاریه ای برای آنان ارسال و پس از آن طبق ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی ناجا محدودیت هایی که برای اینگونه افراد در قانون پیش بینی شده، اعمال خواهد شد.

وی افزود: منع استخدام در دستگاه های دولتی، منع خروج از کشور، عدم پرداخت وام و..... بخشی از این محدودیت ها است که مطابق هماهنگی با دستگاه های ذی ربط و مسئول، تمامی محدودیت های پیش بینی شود اعمال خواهد شد.

سردار کریمی در توضیح دسته دوم یعنی مشمولانی که کمتر از ۸ سال غیبت دارند، به خبرنگار ما بیان داشت: این افراد حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند.