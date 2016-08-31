به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در مورد انهدام باند آدم ربایی در استان هرمزگان بیان داشت: دی ماه سال گذشته اولین آدم ربایی توسط این باند انجام شد و مبلغ ۳۰۰میلیون تومان از خانواده شخص ربوده شده طلب کردند.

وی عنوان کرد: خانواده فرد به دلیل نداشتن توانایی مالی در پرداخت پول ربایندگان، پس از مدتی تصویری از یک جسد مجهول الحال در شبکه های مجازی منتشر شد.

به گفته ملکی، جسد فرد ربوده شده در شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان کشف شد، و پیگیری ها برای شناسایی و دستگیری ادم ربایان آغاز شد.

ملکی خاطرنشان کرد: یکی از اعضاب باند و متهمان پرونده در تهران شناسایی و دستگیر شد. متهم دستگیر شده سوابق کیفری زیادی داشت.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی با استفاده از شگردهای پلیسی اخبار مورد نیاز را از دیگر اعضای گروه را جمع آوری و با شگردی آنها به استان هدایت کرد و پس از اینکه تمامی اعضای باند به هرمزگان آمدند، آنها را دستگیر و برای تکمیل بیشتر پرونده به مراجعه قضایی تحویل داد.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه سرکرده باند آدم ربا در رودان دستگیر شد، بیان داشت: تمامی اعضای باند دارای سابقه شرارت، قاچاق موادمخدر و کالا و درگیری بودند.