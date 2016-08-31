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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رئیس جدید شورای شهر شادگان‌ خبر داد:

رسیدگی به مطالبات شهروندان اولویت کاری شورای شهر شادگان

رسیدگی به مطالبات شهروندان اولویت کاری شورای شهر شادگان

 شادگان ـ رئیس جدید شورای اسلامی شهر شادگان گفت: رسیدگی به مشکلات و مطالبات شهروندان و تکریم ارباب رجوع اولویت کاری این شوراست.

طاهر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات شهروندان از اولویت های برنامه های مدیریت شهری است و در سر لوحه فعالیت های شورا قرار دارد.

وی با بیان اینکه اولویت کار ما بر اساس خواسته های مردم است عنوان کرد: هر چند که شهرداری و شورای شهر شادگان با کمبود اعتبارات مواجه هستند ولی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که با یک برنامه متوازن بتواند در تمامی مناطق شهر توسعه ایجاد کند.

رئیس جدید شورای اسلامی شهر شادگان، رمز موفقیت و پیشرفت شهر را در اتحاد و همدلی دانست و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری شادگان متحد و همدل هستند تا بتوانند آنچه که شایسته مردم فهیم و بزرگوار این شهر است را رقم بزنند.

مقدم‌ در پایان گفت: شورای اسلامی حلقه وصل میان مردم و حاکمیت و فلسفه وجودی تشکیل آن خدمت رسانی به مردم است.

کد مطلب 3757159

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