به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرح هادی روستایی در اردبیل تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه ما از اعضای کمیسیون عمران مجلس بررسی وضعیت اجرای طرح‌های هادی روستایی است.

وی افزود: از هزار و ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار تنها در ۳۸۴ روستا طرح هادی اجرا شده است و تعداد روستاهایی که هنوز طرح هادی اجرا نشده قابل‌توجه است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان با وضعیت فعلی اعتبارات نمی‌توان طرح هادی را در کوتاه‌مدت به جایی رساند و لازم است کمیسیون عمران به دلیل تعدد روستا در استان اردبیل تصمیمات عاجل اتخاذ کند.

سبحانی به بازنگری طرح هادی ۱۱۹ روستا اشاره کرد و گفت: نه تنها در اجرا با مشکل مواجه هستیم بلکه در بازنگری نیز طرح هادی ۱۴۲ روستا در دستور کار است.

وی با اولویت بخشیدن طرح هادی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد طرح هادی امید به زندگی در روستا را بهبود می‌بخشد.

مدیرکل بنیاد مسکن افزود: در هر روستایی طرح هادی اجرا شده میزان مهاجرت کاهش یافته و ماندگاری روستاییان با افزایش همراه شده است.

به گفته سبحانی حتی در پی اجرای طرح هادی سرمایه‌گذاران نیز جهت سرمایه‌گذاری رغبت پیدا کرده‌اند و در مجموع جهت عمران و توسعه روستا مؤثر بوده است.

وی افزود: در سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این ضرورت‌ها انعکاس می‌یابد تا نسبت به روند اجرای طرح هادی تصمیمات متمایزی اتخاذ شود.