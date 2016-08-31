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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان:

طرح ادغام راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر اجرا می شود

طرح ادغام راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر اجرا می شود

بوشهر- به زودی طرح ادغام بخش راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اجرایی می شود و تشکیلات جدید اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آغاز بکار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر، سید حمیدرضا علم اظهار داشت: با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی و در راستای ایجاد مدیریت واحد، بهره وری بیشتر و یکپارچه سازی خدمات راهداری و بخش حمل ونقل جاده ای  تشکیلات جدید اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای  در استان ها رسما آغاز بکار خواهد کرد.

وی افزود: براساس طرح جدید، بخش راهداری از اداره کل راه وشهرسازی جدا و به بخش حمل ونقل جاده ای ملحق می شود تا توان و امکانات هردو بخش تحت مدیریت واحد در خدمت ایمنی بیشتر عبور و مرور مردم قرار گیرد.

علم تصریح کرد: تمامی مقدمات لازم فراهم شده و با ایجاد کمیته ای زیرنظرسازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، کار نقل وانتقال نیروها ، ساختمان ، ماشین آلات و امکانات هردو مجموعه به مراحل پایانی رسیده و آماده اجرای این مهم در استان هستیم.

کد مطلب 3757187

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