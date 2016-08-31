به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور بنا بر درخواست قبلی در ملاقات یک‌ساعته با رییس جمهوری ضمن ارائه گزارش کامل از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی استان و کسب دستورات و راهنمایی‌هایی در این خصوص در سه موضوع مهم استان از جمله طرح احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، وضعیت اشتغال و واحدهای تولیدی استان و خشک‌سالی بی‌سابقه در اصفهان توضیحات لازم را ارائه کرد.



استاندار اصفهان خواستار حمایت همه‌جانبه‌ رییس جمهور برای رفع این چالش‌ها شد.



حسن روحانی نیز در این دیدار ضمن ابراز تأسف از بروز خشک‌سالی در استان اصفهان و تأکید بر اهمیت طرح احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، برای پیگیری درخواست‌های استاندار اصفهان دستورات لازم را صادر کرد.



همچنین رییس جمهور در این دیدار، با اشاره به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و اجرایی و عملیاتی شدن تمامی مصوبات سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید و همچنین لزوم توجه به گردشگری، شرکت‌ها و اقتصاد دانش بنیان به منظور رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی جوانان تحصیل‌کرده تأکید کرد.



روحانی همچنین دستورات لازم را برای سرعت بخشیدن و اختصاص اعتبارات لازم برای اتمام مصوبات سفر استانی کاروان تدبیر و امید صادر کرد.