غلامحسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درجلسه ای که عصر سه شنبه برگزار شد سید عبدالمحسن هاشمی زاده به عنوان تنها کاندیدا با پنج رای به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

وی افزود: همچنین بر اساس آرا حسین ابراهیمی با پنج رای به عنوان نایب رئیس، عبدالمهدی بازیار با پنج رای به عنوان خزانه دار، و علی صمدیان و غلامحسین تیموری با پنج رای به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

تیموری بیان کرد: در دوره آخر نیز تمام اعضای شورا در توسعه و عمران آبادی شهر از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

وی بیان کرد: در سه سال اخیر به واسطه تعامل با همه مسئولین استانی وشهرستانی اقدامات خوبی در شهر شاهد هستیم و همواره از انتقادات وپیشنهادات سازنده مردم استقبال می کنیم.