به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای چهار وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان، شب گذشته در شهر ماکون فرانسه به پایان رسید که هر چهار نماینده ایران در کسب مدال ناکام ماندند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: 1- ولادیسلاو ملنیکوف (روسیه) 2- ایلخام بهرام اف (ازبکستان) 3- نوگزاری تسورتسومیا (گرجستان) و سرگئی سیمونیان (ارمنستان) 5- مهدی محسن نژاد (ایران)

60 کیلوگرم: 1- کالی سلیمان اف (قرقیزستان) 2- اتینه کینسینگر (آلمان) 3- گاریک لامونت (آمریکا) و سعداله تازایف (ترکمنستان) ... 23- محمدرضا گرایی (ایران)

74 کیلوگرم: 1- تامرلان شادوکایف (قزاقستان) 2- ولاد ماریا (رومانی) 3- زولتان لیوای (مجارستان) و احمد کایتسوکوف (روسیه) ... 13- مهدی ابراهیمی (ایران)

96 کیلوگرم: 1- ملیا گئورگی (گرجستان) 2- آرسن سیچف (بلاروس) 3- آنجلو هانکوک (آمریکا) و روسلان بکوزاروف (روسیه) ... 17- امیرحسین حسینی (ایران)

مسابقات چهار وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان از ساعت ۱۲:۳۰ امروز(چهارشنبه) آغاز می شود.