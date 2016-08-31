محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس مقررات ملی ساختمان لازم است ساختمان‌ها برای دریافت پایان کار موارد ایمنی را لحاظ کنند و نظام‌مهندسی ساختمان با بررسی آن نسبت به صدور پایان کار اقدام کند.

وی افزود: ما به نظام‌مهندسی و شهرداری اردبیل درخواست دادیم که با هدف ارتقا ایمنی ساختمان‌ها به ویژه در موضوع حریق به دلیل اینکه آتش‌نشانی مسئول ایمنی شهر است، این مجموعه به صورت مستقیم ساختمان را بررسی کرده و تائیدیه صادر کند.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل افزود: در واقع اگر ساختمانی رعایت نکات ایمنی را نکرده باشد تذکرات لازم ارائه می‌شود تا پس از رفع نواقص تائیدیه دریافت کند.

به گفته یعقوبی این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و از این پس آتش‌نشانی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها را بررسی خواهد کرد.

نردبان ۵۵ متری فعلاً خریداری نشده است

وی همچنین در خصوص وضعیت تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی برای اطفا حریق ساختمان‌های بلند گفت: در حال حاضر بالا بر ۱۸ متری داریم و نردبان ۵۵ متری که در سال ۹۴ اعتبار آن ابلاغ شده فعلاً خریداری نشده است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با تأکید به اینکه خرید نردبان در مرحله مناقصه است و دو بار مرحله مناقصه متقاضی نداشت، اضافه کرد: امید می‌رود در مرحله سوم مناقصه نتیجه بدهد؛ در غیر این صورت با ترک تشریفات خرید انجام می‌شود.

یعقوبی اضافه کرد: اعتبار لازم برای خرید این نردبان ۴۵ میلیارد ریال است و می‌تواند تا ساختمان‌های ۱۸ طبقه را پوشش دهد؛ اما در ساختمان‌های بلند تر لازم است تجهیزات ایمنی لحاظ شود چرا که نمی‌توان برای ساختمان مرتفع شیبی جهت استفاده نردبان تنظیم کرد.

وی افزود: در مقررات ایمنی ساختمان بلند باید مجهز به فایر باکس، منابع آبی، آب تحت‌فشار و تجهیزات دیگر باشد تا آتش‌نشان صرفاً با حضور در محل از امکانات ساختمان جهت اطفا حریق استفاده کند.