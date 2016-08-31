به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، حمیده علیزاد چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی با مشارکت اتاق بازگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تبریز و همچنین نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی در استان های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، چهارمین دوره طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان را برای چهارمین سال متوالی برگزاری می کند.

وی افزود: این دوره از طرح با همکاری و حمایت استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، اداره کل استاندارد، شرکت شهرک های صنعتی، خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز برگزار می شود.

علیزاد تصریح کرد: ۵۰۰ شرکت فعال در گروه های صنعتی مختلف با فروش بالای ۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ در این طرح حضور دارند و مدارک مالی مورد نیاز از جمله صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی سال ۹۳ را به دبیرخانه طرح ارائه کرده اند و تمامی این شرکت ها بدون پرداخت هزینه ای در این دروه از طرح حضور یافته اند.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی ادامه داد: چهارمین همایش معرفی این شرکت ها و تجلیل از آن ها، مهر سال جاری با حضور مدیران عامل برترین شرکت ها، مقامات کشوری و استانی و رؤسای سازمان ها و نهاد های حاکمیتی و خصوصی منطقه برگزار خواهد شد.