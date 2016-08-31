به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، مهدی فراهانی گفت: سه دستگاه خودرو بامداد امروز در جاده قدیم سلفچگان ساوه با یکدیگر برخورد کردند که منجر به حادثه تلخی شد.

وی افزود: در این حادثه دو خودرو سنگین با یک خودرو سواری برخورد کردند که یک خانم یک آقا و یک کودک ۶ ساله جان خود را از دست دادند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم اظهار داشت: این تصادف یک مجروح بدحال نیز به همراه داشت که با حضور به موقع اورژانس ۱۱۵ قم خدمات اولیه انجام و به مرکز درمانی سطح شهر منتقل شد.