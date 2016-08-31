به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، مدیر کل کانون فارس خطاب به اعضای شرکت کننده در جشنواره گفت: هنر نمایش شما را از انزوای فردی خارج می کند تا با مردم و دوستانتان تعامل بیشتر و بهتری داشته باشید.

وی افزود: حضور اعضا در کانون برای ما سعادت است و یادآور شد: دوران کودکی و نوجوانی دورانی پر از امید و آرزو و مهر و عاطفه است و کودکان و نوجوانان با انتخاب نمایش در این وادی قدم گذاشته اند و دست به خلق هنر نمایش زده اند که هم اثر آموزشی دارد و هم پرورشی.

افتخاری گفت: بعد آموزشی نمایش این است که اعضا در کنار دوستان خود دیالوگ ها را به خاطر می سپارند و عنصر خواندن را در نمایش خوانی به کار گرفته، یاد می گیرند و بعد پرورشی آن به تقویت فن بیان کمک می کند، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و شخصیت کودکان و نوجوانان را در آینده می سازد تا بتوانند با دوستان خود و مردم ارتباط خوب و تعامل سازنده داشته باشند.

بر اساس این گزارش زهرا افتخاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: موفقیت در جشنواره های تئاتر مهم و کشوری و بین المللی از همین مراکز فرهنگی هنری شکل می گیرد و اعضای کانون با حضور فعال در مراکز می توانند در عرصه ی کشوری و بین المللی بدرخشند.

پخش تئاتر زنده توسط اعضا، پخش کلیپ نمایش های عروسکی اجرا شده در جشنواره، قرائت بیانیه ی هیئت داوران و اهدای جوایز به گروه های برگزیده بخش های دیگر آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی مرحله استانی را در کانون فارس رقم زد.

هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی اداره کل کانون فارس از ۷ تا ۹ شهریور ماه با شرکت ۲۳ گروه نمایشی از ۱۸ مرکز فرهنگی هنری کانون استان فارس در مجتمع فرهنگی هنری این اداره کل در شیراز برگزار شد.