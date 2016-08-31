به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان صبح امروز چهارشنبه در این آئین افتتاح اظهار کرد: زمین این مرکز را که فلکه ساعت روبروی ثبت اسناد و املاک اهواز است را سال ۹۰ به ما واگذار کردند و سال ۹۳ آغاز به کار سخت این عملیات را داشتیم.

هیبت الله مدیری اضافه کرد: مساحت زمین ۶۷۸ مترمربع بوده و سالن ورزشی آن ۴۶۷ مترمربع است.

وی بیان کرد: این مرکز یک سالن ورزشی و یک سالن فرهنگی دارد، مجهز به ۶ تخت بستری عمومی و پنج تخت سوئیتی بوده و دو میلیارد تومان هزینه ساخت و یک میلیارد تومان هزینه تجهیزات آن شده است.

به گزارش مهر، در مراسم افتتاح مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی بنیاد شهید خوزستان در اهواز، آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان، شریعتی استاندار، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید کشور، مدیرکل بنیاد شهید خوزستان و برخی دیگر از مسئولان حضور دارند