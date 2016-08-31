حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی تیم ملی مستعدین ۹ و ۱۱ سال اسکواش کشور از شنبه ۱۳ شهریور به مدت پنج روز در خانه اسکواش گرگان برگزار می شود.

مقسم افزود: در راستای پشتوانه سازی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان و پس از طی مراحل غربالگری توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون اسکواش، چهار مرحله اردو برای مستعدین کشور در نظر گرفته شده که مرحله نخست آن مردادماه در تهران برگزار شد و مرحله دوم از ۱۳ تا ۱۷ شهریور در گرگان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: از استان گلستان در مرحله اول اردو خانم «تیام کیا» در رده سنی زیر ۹ سال دختران شرکت داشت و «عرفان اکبری» سرپرست کل اردو بود.

به گفته وی، در این مرحله نیز خانم «بهاره رضازاده» به عنوان مربی به همراه دو ورزشکار گلستانی به اردو ملحق خواهند شد.

رئیس هیئت اسکواش گلستان تصریح کرد: با توجه به تاکید فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان و برنامه های راهبردی هیئت، الویت نخست ما استعدادیابی بوده و قبول میزبانی این رده سنی به منظور هدایت منابع به سمت استعدادیابی است.