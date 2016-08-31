به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب هارن شاو نیوزلندی که برای سخنرانی در مدرسه دانش‌های بنیادی بین‌المللی نجوم (IPM)، دانشگاه شریف، دانشگاه شیراز و در جمع منجمان آماتور ایران به ایران سفر کرده، چند ساعتی نیز در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در جمع اعضا و مربیان علاقه مند به نجوم و اختر شناسی حاضر شد.

وی در ارتباط با دستاوردهای جدید علم نجوم و اختر فیزیک، آسمان، ستاره ها و سحابی ها صحبت کرد.

برنارد هارن شاو، به پرسش های اعضا در ارتباط با نجوم پاسخ داد و گفت: ایران از نظر تعداد ستاره شناسان جوان و صاحب علم پیشگام است و مرا تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور می توان یک ستاره شناس شد گفت: لازم است به انجمن های نجوم سری بزنید که در این استان پتانسیل های خوبی وجود دارد و در بزرگسالی لازم است ریاضیات و فیزیک خود را قوی کنید تا بتوانید یک اختر شناس حرفه ای باشید.

شاو ادامه داد: اگر به هزار سال قبل بنگرید خواهید دید که ایران دارای تعداد زیادی منجم مطرح در دنیا بوده مثل خیام، ابوریحان بیرونی و الغ بیگ و در حال حاضر این وظیفه به گردن شماست تا با تلاش خود راه آن ها را ادامه دهید و دستاوردهای علمی که در تاریخ ایران ثبت شده را حفظ و حراست و به پیشرفت آن کمک کنید.

جلسه سخنرانی هارن شاو، در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برگزار شد.