به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، محمدعلی باغستانی در بازدید از روند اجرای عملیات کنترل آفت مگس زیتون در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین به تاریخچه آفت مگس زیتون در ایران و ورود این آفت در استان‌های قزوین و گیلان و زنجان اشاره و اظهار کرد: اهمیت همکاری این سه استان در مبارزه با این آفت در کاهش خسارات احتمالی نقش بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: هماهنگی سه استان گیلان، زنجان و قزوین در پیشگیری و مبارزه با این آفت، نقش بسزایی در کنترل و کاهش خسارت دارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: هم‌اکنون ۸ اکیپ از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در منطقه مستقر شده و با همکاری باغداران منطقه امید است امسال نیز همانند سال گذشته شاهد بروز خسارت نباشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین نیز در این بازدید درخصوص زمان شروع مبارزه با این آفت و وجود ایستگاه‌های پیش آگاهی و رصد آماری ایستگاه‌ها و برگزاری همایش مگس زیتون با همکاری بخشداری طارم سفلی مطالبی ارائه کرد.

عباس علیخانی گفت: تاکنون ۷۵۰ هکتار از باغات زیتون بخش طارم سفلی به روش بیت اسپری (طعمه‌پاشی) شده است.

وی بیان کرد: ۱۲۰ هزار کارت زرد به صورت نیم بهاء برای نصب در باغات توزیع شده که از این تعداد ۶۰۰ هکتار از باغات منطقه را پوشش می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از باغداران درخواست کرد: برای مبارزه با آفت مگس زیتون با جهاد کشاورزی همکاری کنند.