به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هبت اله فرخی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر جابجایی مقادیری مواد مخدر توسط دو سوداگر مرگ با یک دستگاه پژو ۴۰۵ از استان های جنوبی کشور به استان های همجوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی با کنترل محورهای مواصلاتی پژو ۴۰۵ را شناسایی، توقیف و دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی یاد شده مقدار ۲۰ کیلو گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جا سازی شده بود کشف شد.

سرهنگ فرخی گفت: دو سوداگر مرگ همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.