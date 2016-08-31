به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی، حسن وحید اظهار کرد: با انجام عملیات و کنترل مهار و ایجاد آتش برهایی در طول مسیر از پیشروی آتش در عرصه جلوگیری و برای خاموش کردن آن اقدامات لازم صورت گرفت.

وی علت حریق را بی احتیاطی یک چویان عنوان کرد و افزود: حریق در سطح ۱۷۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی با پوشش گیاهی گونه‌های مرتعی و بعضی از درختچه‌های جنگلی بوده رخ داده و میزان خسارت وارده شده به این مراتع بیش از دو میلیارد ریال برآورد شده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: عملیات اطفاء حریق ساعت شش صبح روز گذشته شروع و تا ساعت ۱۷ و سی دقیقه ادامه داشت، اما با تلاش نیروهای یگان حفاظت و عوامل اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ادارات شهرستان، نیروهای سپاه، نیروهای مردمی و نیروهای عشایری آتش نشانی و جهاد کشاورزی، این آتش مهار و اطفاء شد.

وحید با اشاره به فصل بحرانی حریق اظهار کرد: فصل بحرانی حریق به فصلی گفته می‌شود که در آن فصل بیشترین آتش سوزی اتفاق می‌افتد که این امر در خراسان شمالی در فصل تابستان و پاییز به دلیل خشک شدن برگ درختان و علوفه ها و وزش بادهای گرم و حتی عوامل انسانی خطر شعله ور شدن حریق در عرصه‌های منابع طبیعی بیش از سایر فصل‌ها است.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.