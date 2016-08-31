به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد بهرامی نسب گفت: درحال حاضر هزار و ۳۰ انجمن علمی دانشجویی فعال در مراکز این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که برنامه داریم در سال جاری از نظر کیفی فعالیت این انجمن ها را توسعه دهیم.

وی افزود: همچنین با برنامه‌ریزی منسجم در واحدهای استانی و مراکز دانشگاه تعداد انجمن‌های علمی در سال جاری افزایش خواهد یافت.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: اولویت این دانشگاه توجه به انجمن های علمی و دانشجویی، اختراعات و ابتکارات و طرح‌های خوداشتغالی در مراکز علمی کاربردی است تا براین اساس بتوان در توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در کشور نقش مؤثری ایفا کرد.

بهرامی نسب گفت: هر یک از گروه های درسی فعال در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند یک انجمن علمی دانشجویی راه اندازی کنند و از طریق این انجمن ها طرح های خود اشتغالی تعریف کنند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک های مالی به انجمن های علمی این دانشگاه اختصاص می داد که این کمک ها قطع شده و امیدواریم این معاونت علمی مجددا روند اختصاص کمک مالی به انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه را اجرایی کند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: درحال حاضر از بودجه فرهنگی دانشگاه به انجمن های علمی و دانشجویی فعال کمک مالی صورت می‌گیرد.

بهرامی نسب افزود: طبق دستورالعمل سال ۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای انسجام بخشی به انجمن‌های علمی دانشجویی، تشکیل اتحادیه‌های علمی دانشجویی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اتحادیه‌های علمی دانشجویی از تجمیع انجمن‌های علمی دانشجویی هم‌گروه شکل می‌گیرند.