تقی کهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل تاخیر طولانی در اتمام راه آهن ارومیه – مراغه دولت تلاش می کند این طرح به همراه چهار طرح ریلی دیگر در کشور را هر چه سریعتر به سرانجام برساند اظهارداشت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان باوعده مسئولان وزارت مقرر شد بر اساس برنامه زمان بندی شده ایستگاه نقده پاییز امسال به بهره برداری برسد.

وی در خصوص تاخیر در روند احداث این طرح ملی اظهارداشت: در سالهای گذشته کمبود اعتبار یکی از مهمترین دلایل رکود این پروژه ملی بود که بر اساس دستورات و تاکیدات ویژه ریاست جمهوری برای تامین اعتبار این پروژه قول مساعد داده شده که در سفر اخیر وزیر راه وشهرسازی این وعده نیز قطعی شد.

کهوریان اعتبار مورد نیاز برای اتمام راه آهن ارومیه – به مراغه را چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزوذ: امیدواریم با تزریق هر چه سریعتر این اعتبار استان به راه آهن سراسری متصل و زمینه توسعه روزافزون استان فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایحان غربی با اعلام اینکه دو ایستگاه این پروژه شامل ایستگاههای میاندوآب و مهاباد سالهای گذشته به بهره برداری رسیده است ادامه داد: برای تکمیل نواقصات این ایستگاه ها ۳۵ میلیارد ریال، تکمیل ایستگاه نقده ۵۵ میلیارد ریال و ایستگاه ارومیه ۱۵۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.

کهوریان اضافه کرد: زیرسازی مسیر ۷۵ کیلومتری ایستگاه نقده به ارومیه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با وعده ای که مسئولان وزارت راه وشهرسازی داده اند با توجه به خرید ریل مورد نیاز، این طرح سال آینده به اتمام رسیده و مرکز استان به شبکه سراسری متصل می شود.

وی در خصوص زیرساخت های ارتباطی استان با توجه به هم مرزی با سه کشور خارجی گفت: راه آهن مراغه به ارومیه، باقی مانده کریدور غرب کشور و تکمیل آن تا ایواوغلی، آزاده راه ارومیه به تبریز از جمله طرحهای استان است که با تسریع در روند اجرایی آن تلاش می شود زیرساخت های ارتباطی استان گسترش و توسعه یابد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: پروژه راه آهن ارومیه به تبریز از دیگر طرح های است که سرمایه گذار طرح آماده احداث این پروژه است و با توجه به حمایتهای دولت از این طرح با بهره برداری از آن تحرک بزرگی را در بخش های سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان را شاهد خواهیم شد.

کهوریان تکمیل جاده های استان به سمت مرزها و پایانه های مرزی، تکمیل زیرساختها و تجهیز امکانات گمرگی در پایانه های استان، تعریض جاده ارتباطی نقده به پیرانشهر و تمرچین و تکمیل پایانه مسافری سر، احداث پایانه مرزی رازی در خوی و احداث جاده دسترسی به پایانه مرزی پلدشت را از دیگر طرح های توسعه زیرساخت های ارتباطی برشمرد.

عملیات اجرایی راه آهن ارومیه – مراغه از سال ۸۰ آغاز و بر خلاف وعده های مکرر مقامات کشوری، استانی و محلی با گذشت نزدیک ۱۵ سال هنوز به اتمام نرسیده است.

طرح راه آهن مراغه – ارومیه به طول ۱۸۵ کیلومتر در پنج قطعه بیش از ۱۵ سال است در حال اجراست و تاکنون گذشت سالها از روند اجرای آن تنها ایستگاه میاندوآب و مهاباد آن به سرانجام رسیده اند.

بهره مند بودن از راه آهن، آزادراه، بزرگراه در استانهایی نظیر آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی با توانمندی های بازرگانی بین المللی ضرورتی است که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.