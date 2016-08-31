به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در نقط میان دستور گفت: منافقین دیروز، داعشی‌های امروز هستند، روش های داعش روش‌هایی است که منافقین دیروز استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: این خانئان مزدور، ستون پنجم دشمن، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بودند و قطعا باید به سزای اعمالشان برسند. اینگونه نیست که آنها فقط ۱۷ هزار نفر را شهید کردند.

وی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: طرح های عمرانی تمام نشده و برخی وعده‌های رئیس جمهور محقق نشده است.

عضو فراکسیون مستقلان مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اوضاع هلال احمر مناسب نیست، موضوع فیش های نجومی در هلال احمر تکرار می شود، افراد چند فیشه در هلال احمر وجود دارند.

وی تصریح کرد: داروهای فاسد و تاریخ گذشته دست دلالان در هلال احمر مشاهده می شود.

وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور به اوضاع این سازمان رسیدگی نکند مجلس با انجام تحقیق و تفحص وارد می شود.