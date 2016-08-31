به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، آیت الله هاشم نیازی خرم آبادی اظهار داشت: تلاش‌های نیروی انتظامی در زمینه برقراری امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه و عمل به احکام اسلامی قابل تقدیر است و مسئولان باید در انجام وظایف اسلامی با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی تلاش کنند.

وی از اقدامات محوری نیروی انتظامی لرستان و عملکرد این پلیس در حوزه عفاف و حجاب قدردانی کرد و خواستار حمایت همه جانبه ائمه جمعه استان از نیروی انتظامی شد.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: با حضور فرمانده انتظامی لرستان، خوشبختانه شاهد ارتقاء بیش از پیش امنیت اجتماعی در سطح استان هستیم و هماهنگی و همکاری خوبی با مجموعه استان وجود دارد.

آیت الله نیازی بیان کرد: وظایفی که بر عهده نیروی انتظامی استان است به خوبی انجام گرفته و در هر جایی که زمینه هایی از ناهنجاری و معضلات اجتماعی وجود داشته، پلیس با تمام قوا وارد و این موضوع باعث تثبیت امنیت در لرستان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن در حال حاضر در قالب جنگ سخت و نرم با امکانات بسیار پیچیده و پیشرفته در مقوله های فرهنگی کشورمان برنامه ریزی می کند، تصریح کرد: دشمنان با به کارگیری تلفیقی از جنگ سخت و نرم به تعبیر خودشان به عنوان قدرت هوشمند به دنبال تخریب فرهنگ اسلامی ما هستند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر جامعه بخواهد از معضلات امنیتی و ناهنجاری های اجتماعی رها شود باید به مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر مهم و همگانی در جامعه اهمیت داده و در تمامی بخش ها آن را اجرایی کند.

آیت الله نیازی گفت: شرایط امروز ما، وضعیت مقابله با جنگ نرم است و این امر می طلبد با بسیج نیروها و امکانات در راستای مقابله با این رفتار ددمنشانه دشمن و برقراری امنیت بیشتر در عرصه حقیقی و فضای مجازی، مبارزه قاطع را با عوامل تهاجم فرهنگی در دستور کار قرار دهیم.