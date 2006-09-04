به گزارش خبرنگار مهر در اراك، رسول پيغمبري مدير اين شركت در اين باره گفت:اين پوشش‌ها از تكنولوژي هاي استراتژيك بوده و در صنعت و صناطع نظامي استفاده مي شود.

به گفته وي، اين تكنولوژي با همكاري دانشگاه‌هاي كشورصورت گرفته و به ثبت اختراعات كشور رسيده است.

پيغمبري با اشاره به اينكه با داشتن اين تكنولوژي سالانه از واردات اين محصول استراتژيك بي نياز مي شويم، اضافه كرد: استانداردهاي جهاني در توليد اين محصول رعايت شده و اكنون هفت تن پوشش نظامي، 50 تن پوششهاي رنگ ضد رادار توليد شده است.

وي فعاليت براي اين پروژه علمي را دوهزار نفر ساعت كار تخصصي عنوان كرد و گفت:براي توليد اين محصول دچار تحريم هايي بوديم كه علاوه بر گذر موفقيت آميز از اين تحريم ها، راهگشايي در بخش هايي از تحقيقات دانشگاهي رخ داد.

مدير شركت نگين پارس در ادامه تصريح كرد: به منظور تكميل تحقيقات كار ساخت بزرگ‌ترين آنتن اتاق شيلد در باند وسيع در خاورميانه آغاز شده است كه با تكميل آن كليه نيازها به آنتن باند وسيع براي انجام تحقيقات برطرف مي شود.

اين شركت خصوصي در پي تحقيقات خود، در زمينه ساخت هواپيماهاي با سرنشين و بدون سرنشين نيز فعال شده است.