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۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۰۵

عضو شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگو با "مهر" :

شوراي شهر ضوابط تقسيط عوارض شهرداري را تعيين مي كند

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت : شوراي اسلامي شهر تهران به منظور تسهيل در نحوه پرداخت عوارض شهرداري از سوي شهروندان ضوابط پرداخت اين عوارض را تعيين مي كند.

دكتر نادر شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : در زمان حاضر بخشي از عوارض شهرداري به صورت  نقد و مابقي به صورت اقساط  به علاوه دو درصد اضافه به عنوان حق تقسيط از مردم دريافت مي شود در صورتي كه در طرح جديد تلاش مي شود با كم كردن زمان پرداخت اقساط در 36 ماه دو درصد هزينه تقسيط حذف شود.

وي ادامه داد:حذف دو درصد حق تقسيط در ماه كمك قابل توجهي به شهروندان در پرداخت عوارض شهري خواهد بود به طوري كه سالانه 24 درصد مبلغ پرداختي از سوي شهروندان به عنوان عوارض شهري كاهش مي يابد ضمن اينكه با پرداخت اين عوارض در فاصله هاي كوتاه مدت شهرداري نيز زودتر مطالبات خود را دريافت مي كند .

وي اضافه كرد: همچنين در طرح ديگري كه از سوي شهرداري تهران دنبال مي شود جدول انواع عوارض خدمات شهري و نوسازي شهرداري در مناطق مختلف كارشناسي و تعيين مي شود كه بر اساس آن شهرداري براي منطقي تر كردن عوارض و با توجه به ملاحظات درآمدي شهرداري و كمك به شهروندان در پرداخت اين نوع عوارض پيشنهاد خود را به شوراي شهر ارائه مي دهد.

 

کد مطلب 37573

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