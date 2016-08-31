به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرتضوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هدیه روز خبرنگار به‌زودی پرداخت می‌شود درباره آموزش خبرنگاران نیز گفت: بهمن و اسفند امسال، دوره مقدماتی شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روابط عمومی، خبرنویسی، گزارش‌نویسی و مصاحبه خبری برای فعالان عرصه مطبوعات مازندران برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: آموزش، عنصری مغفول در مطبوعات مازندران است و جز برخی رسانه‌های فعال که نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران همکار خود اقدام می‌کنند سایر رسانه‌ها توجهی به این عنصر مهم ندارند.

وی با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توانمندسازی خبرنگاران از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، افزود: بهمن و اسفند امسال، دوره مقدماتی شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روابط عمومی، خبرنویسی، گزارش‌نویسی و مصاحبه خبری برای فعالان عرصه مطبوعات مازندران برگزار می‌شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران گفت: مراتب نام‌نویسی در این دوره آموزشی به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات که آبان ماه امسال در تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: آن دسته از فعالان عرصه رسانه که مایل به حضور در این نمایشگاه هستند برای بازدید، اعزام می‌شوند.

درباره هدیه روز خبرنگار گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات در حال پیگیری برای دریافت هدیه استانداری هستند تا به خبرنگاران تقدیم شود.