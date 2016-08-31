به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، اولین اقامتگاه بوم گردی(بوم گردکاشانه) در روستای لیلانه از توابع بخش ربط شهرستان سردشت افتتاح و به بهره برداری رسید.

این اقامتگاه بوم گردی که اولین آن در سطح استان بشمار می آید، منزل مسکونی یکی از اهالی و متقاضیان روستا بوده که با حفظ ظاهر و ساختار بومی آن و پس از اعمال برخی دستورالعمل های مربوطه، مجوز آن از سوی این اداره کل صادر شد.

راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی، یکی از طرح های ویژه سازمان متبوع و اداره کل استان برای توسعه گردشگری در روستاها و مناطق دارای چشم اندازها و جاذبه های طبیعی و تاریخی است و هدف از آن توسعه بوم گردی و طبیعت گردی و ایجاد شغل ودرآمد برای اهالی بومی و محلی است.

برای راه اندازی این اقامتگاه، صندوق کارآفرینی و امید استان مبلغ ۸۰۰ میلیون رالل تسهیلات پرداخت کرده است.

راه اندازی اولین مرکز نساجی سنتی شمالغرب کشور در پیرانشهر

همچنین با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اولین مرکز نساجی سنتی شمالغرب کشور در پیرانشهر راه اندازی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان محورهای سه گانه حوزه فعالیت صنایع دستی اداره کل گفت: توسعه صنایع دستی و بومی باید همراه با نوآوری و خلاقیت باشد تا بتوان محصولات مورد نیاز برای افراد جامعه تولید کرد و قطعاً این می تواند جوانان جویای کار زیادی را جذب کند.

وی افزود: لازمه توسعه صنایع دستی، بازاریابی برای فروش تولیدات آن است که اگر چنین نباشد، همه کارهایمان بدون سرانجام خواهد بود و من اعتقاد دارم مسئولین ارگانهای ذی ربط، نهادها و انجمن های محلی صنایع دستی و سایر علاقه مندان به این حوزه با توجه به موقعیت ویژه این شهرستان، با انجام راهکارهای مناسب می توانند تولیدات صنایع دستی پیرانشهر را به اقصی نقاط مختلف صادر کنند.

در پایان این مراسم، به هنرمند برجسته پیرانشهری در رشته نساجی سنتی، لوح تقدیر و نشان ملی مرغوبیت کالا اهداء شد.