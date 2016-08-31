به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح «انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.

مسعود اشرفی دبیر کمیته ملی پارالمپیک در این خصوص گفت: از سال سوم یا چهارم توسعه ورزش های پارالمپیکی بود که با مشکلاتی از جمله منابع مالی و دیر دریافت کردن بودجه های مالی مواجه شدیم.

وی افزود: تمام ساختار کمیته ملی پارالمپیک از کمیته المپیک جدا بود ولی فقط در بحث مالی و ردیف بودجه با کمیته المپیک یکسان بودیم.

دبیر کمیته پارالمپیک تاکید کرد: این جدایی برای ما هدیه بزرگی از سوی دولت و مجلس بود.