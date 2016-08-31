خبرگزاری میزان نوشت: کشتی فرنگی کشورمان در المپیک ریو صاحب 2 مدال برنز شد که این 2مدال توسط سعید عبدولی و قاسم رضایی کسب شد. عبدولی که در المپیک لندن با ناداوری از دور رقابت‌ها کنار رفت در ریو هم با مشکل داوری روبرو شد تا جایی که کشتی اول خود را به دلیل همین مسئله واگذار کرد اما در مسابقه‌های بعدی توانست حریفانش را شکست دهد تا به مدال برنز برسد و دستش از مدال کوتاه نماند.

سعید عبدولی درباره اتفاقات و حاشیه‌های مختلفی که در طول چند وقت اخیر برای او رخ داده مصاحبه‌ای انجام داده که در ادامه آن را می‌خوانید:

المپیک ریو دومین تجربه‌ تو در المپیک بود. از عملکردت در ریو راضی هستی؟

المپیک بزرگترین میدان ورزشی جهان است و کسانی که در آن حضور پیدا می‌کنند در رشته‌های خود بهترین هستند و اگر کوچکترین اشتباهی انجام دهند از دور رقابت‌ها کنار می‌روند. من پیش از المپیک تلاش کردم خودم را به مرز آمادگی برسانم اما تنها در 5 ماه پایانی بود که تمرینات منظمی داشتم و با یک آمادگی نسبی راهی المپیک شدم.

چرا تنها 5 ماه تمرین منظم داشتی؟

من قصد داشتم کشتی را برای همیشه کنار بگذارم چون به قدری در این ورزش حق‌کشی دیده‌ام که هیچ روحیه‌ای برای کشتی گرفتن نداشتم. یک ورزشکار برای موفقیت در المپیک باید بتواند فعل خواستن را صرف کند اما نمی‌توانستم این کار را انجام دهم به طوری که من را به زور و با اصرار به اردوی تیم ملی می‌فرستادند. حتی آقای بنا هم از روحیه پایین من کلافه شده بود و من را برای مدتی از اردوی تیم ملی کنار گذاشت.

اما با این وجود توانستی در ریو به مدال برنز دست پیدا کنی.

شرایط بدنی من به گونه‌ای است که اگر تمرین منظمی هم نداشته باشم به راحتی می‌توانم کشتی بگیرم و در ریو مشکل بدنی نداشتم، اگر ناداوری صورت نمی‌گرفت به مدال طلا هم می‌رسیدم. با این وجود خوشحالم که اولین فرنگی‌کاری هستم که در وزن 75 کیلوگرم سهمیه و مدال المپیک را کسب کردم.

برخی از ورزشکارانی که در ریو نتوانستند نتیجه خوبی کسب کنند ناداوری را عامل اصلی نتیجه ‌نگرفتنشان عنوان کردند، آیا واقعا در مبارزه‌ای که مقابل کشتی‌گیر دانمارکی داشتی ناداوری صورت گرفت؟

من هم قبول دارم بعضی از ورزشکاران شکستشان را گردن داور انداختند اما در کشتی من واقعا ناداوری صورت گرفت. کشتی‌گیر دانمارکی هیچ کاری در مقابل من انجام نداد و من سوار کشتی بودم. متاسفانه داوران به خاطر پول و اعمال نفوذ روس‌ها باعث شدند من شکست بخورم.

مسابقه کشتی تو مقابل کشتی‌گیر دانمارکی با یک حاشیه بزرگ همراه بود، تمایل داری درباره این حاشیه صحبت کنی؟

من در اوج عصبانیت حرفی را به زبان آوردم که نباید این کار را می‌کردم اما یک نفر که متاسفانه ایرانی هم بود از آن صحنه فیلم گرفت و آن را منتشر هم کرد که خدا از او نگذرد. من کسی را که این فیلم را منتشر کرد حلال نمی‌کنم و او را نمی‌بخشم. بارها در مسابقات کشتی اتفاقات بدتری رخ می دهد اما کسی آنها را نمی‌بیند. امیدوارم از این اتفاقات دیگر رخ ندهد.

قصد داری باز هم کشتی بگیری؟

اگر در ریو مدال نمی‌گرفتم از کشتی خداحافظی می‌کردم اما با مدال برنزی که در المپیک ریو کسب کردم می‌خواهم در المپیک 2020 کشتی بگیرم تا مدال برنزم را به طلا تبدیل کنم. اما اگر در ریو مدال نمی‌رگفتم کشتی را برای همیشه کنار می‌گذاشتم.

یکی از فرنگی‌کارانی که انتظار می‌رفت بتواند در المپیک ریو به مدال دست پیدا کند حمید سوریان بود اما ناباورانه حذف شد. درباره حذف سوریان چه نظری داری؟

با توجه به اینکه سوریان کشتی‌گیر بزرگی است و افتخارات زیادی برای کشتی فرنگی کسب کرده انتظارات از او به حق بود اما در کشتی فرنگی اتفاقات پیش‌بینی نشده ای رخ می‌دهد و متاسفانه این اتفاقات برای سوریان رخ داد.

اطلاعی از خداحافظی‌ سوریان از کشتی داری؟

تا جایی که من اطلاع دارم سوریان تا الان از کشتی فرنگی خداحافظی نکرده و شاید هم بخواهد به کشتی‌ گرفتن ادامه بدهد.

با وجود اینکه کشتی فرنگی 2 مدال برنز کسب کرد انتقادات زیادی نسبت به بنا صورت گرفت. به نظر تو این انتقادات به حق بود؟

رسم بدی که میان ما وجود دارد این است که زمانی که نتیجه خوبی کسب نمی‌کنی تنهایت می‌گذارند. بنا برای کشتی فرنگی ایران خیلی زحمت کشیده و نباید در حق او نامهربانی صورت بگیرد.

تو در 2 المپیک شرکت کردی، سطح کدام یک از این المپیک‌ها در رشته کشتی فرنگی بالاتر بود؟

در هر 2 المپیک سطح مسابقات کشتی فرنگی بسیار بالا بود اما نکته‌ای که باعث تعجبم شد این بود که ریو شهر بسیار بدی بود. این شهر هیچ امکاناتی نداشت و تنها چیزی که در آن زیاد وجود داشت زورگیرهای برزیلی بود. من در بازی‌های آسیایی گوانگژو، اینچئون و المپیک لندن حضور داشتم . اما ریو تجربه متفاوتی بود و به لحاظ امکانات در سطح بسیار پاییینی قرار داشت.

وقتی از المپیک ریو برگشتی عنوان کردی به عنوان مدافع حرم راهی سوریه می‌شوی تا با داعشی‌ها بجنگی، هنوز هم سر حرفت هستی؟

هنوز هم دوست دارم به سوریه بروم و داعشی‌ها را نابود کنم. منتظرم مسئولان اعلام کنند و هر زمان که این کار انجام شد راهی سوریه می‌شوم.

و صحبت پایانی.

از شما و همه مردم ایران که برای من دعا کردند تشکر می‌کنم. امیدوارم توانسته باشم لطف آنها را با این مدال برنز جبران کرده باشم. ضمن اینکه از آقایان حسنوند، لطفی نسب و کریم پور هم سپاسگزاری می‌کنم.