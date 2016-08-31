به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) به مناسبت فرا رسیدن دهم شهریور، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) پیامی صادر کرد که در آن آمده است: حمد و سپاس بر ذات جهان آفرین که در این دوران حساس پرچم اسلام ناب محمدی و ولایت علوی و حسینی را با رهبری های معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل(رضوان الله تعالی علیه) بر فراز ایران اسلامی برافراشته نموده، توفیق پوشیدن خلعت سربازی تحت فرماندهی قائد اسوه زمان، امید مظلومان جهان و فرمانده معظّم کل قوا(مدّظلّه العالی)، برای دفاع از حریم ولایت و خدمتگزاری و سنگربانی از مرزهای عزت و شرافت را به کارکنان مومن، سلحشور و انقلابی قرارگاه پدافند هوایی که مزین به نام نگین عشق الهی حضرت ختمی مرتبت می‌باشد، عنایت فرموده اند و درود و سلام به محضر ولی امر مسلمین جهان و محبوب عاشقان جان برکف که نفوذ کلامش آرامش بخش دلهای مستضعفان جهان و نگاه آسمانی اش هدایت گر و روشنی بخش مسیر آزادی خواهان و امت اسلامی است.

این بیانیه می افزاید: دهم شهریور ماه به عنوان سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی مجالی برای یادآوری پایمردی دلاور مردانی است که در طول هشت سال دفاع مقدس در میدان کارزار، مردانه پنجه در پنجه دژخیمان ددمنش انداخته و بینی آنان را به خاک ذلت مالیده و به حضیض ذلت کشانیدند. انسانهای مومن و سلحشوری که با تمسک به آموزه‌های تعالی بخش دینی و الهی و الهام از نهضت سرخ سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آرزویی جز نصرت و پیروزی اسلام نداشتند و برای تحقق آن از جان پاک خود گذشتند و سلحشورانه در مقابل دشمن ایستادند.

در این بیانیه آمده است: امروز نیز جوانان مومن و انقلابی در بخش های مختلف قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خط مقدم دفاع از میهن عزیز ایران اسلامی، با توکل به خداوند متعال، راه شهدای عزیز ایران اسلامی که بنا به فرمایشات رهبر معظّم انقلاب "راه ارزشها، تعالی ملّت، کشور و راه برافراشتگی پرچم اسلام است" را متکی بر تجارب درخشان دوران جنگ و با استفاده از نیروهای متعهد و متخصص و بهره گیری از دانش روز و تجهیزات پیشرفته و بومی، ادامه خواهند داد و با تقویت روحیه بصیرت و معنویت، ایثار و فداکاری و ارتقاء روحیه خودباوری و سلحشوری و با حفظ آمادگی رزمی خود منبعث از منویّات گهربار و حکیمانه معظم له در شرفیابی سال ۹۵، با ارتقاء آمادگی ها و متنوع ساختن گزینه های خود در مقابل انواع تهدیدات دشمن، بر پیکر ناتوان دشمنان این مرز و بوم لرزه انداخته و بی تردید اگر دشمنان ما دچار حماقت شده و تصور تجاوز به مرزهای مقدس کشورمان را در سر بپرورانند، ایران اسلامی جهنمی در زمین، فضا و دریا برای آنان ایجاد خواهد نمود.

اینجانب ضمن تبریک این روز بزرگ، همگام با همرزمانم در مجموعه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) که دوشادوش هم، بی منت و با عشق در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند، اعلام می داریم که ما عاشقان انقلاب و قیام حسینی، با سلاله پاک رسول الله و نائب بر حق بقیه الله عهد و پیمان ابدی داریم و تا آخرین قطره خون خود در مسیر دفاع از حریم ولایت و پاسداری از ارزشهای انقلاب ایستاده ایم تا بیرق سبز لااله الاالله به دستان مبارک یگانه منجی عالم بشریت بر فراز قله های رفیع عزّت به اهتزاز در آید. (والسلام و علیکم و رحمه ا... و برکاته)