به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی در مشهد با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف اظهار کرد: بین این دو سازمان، یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتار اختلاف زمین وجود داشت که با انعقاد تفاهمنامه، یک میلیون و ۱۶۱ هزار هکتار آن تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: هم اکنون از این اراضی ۶۳ درصد برای منابع طبیعی و ۳۷ درصد متعلق به اوقاف است، این تفاهمنامه در قالب هفت بند و طبق موازین شرعی منقعد شده و تقاضای ما این است که به نهایی شدن این تفاهمنامه کمک شود.

رئیس سازمان اوقاف کشور با بیان اینکه یکی از اهداف ما، تثبیت اسناد رسمی و مالکیت موقوفات است، گفت: بعد از دولت، سازمان اوقاف بزرگترین مالک است بنابراین نیازمند آن هستیم که اسناد رسمی موقوفات با ملاک و معیار قانون تثبیت شوند.

محمدی افزود: تا به امروز و در مجموع، ۲۲ هزار سند برای موقوفات گرفته شده است و در واقع ۵۰ درصد موقوفات دارای سند رسمی هستند و امیدوارم بخش باقی مانده نیز سند رسمی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام نیازمند یک حرکت جهادی و هماهنگ است، گفت: انتظار داریم در یک زمانبندی مناسب بتوانیم تمامی موقوفات را سنددار کنیم و همچنین این آمادگی را داریم که سرمایه های موقوفات را برای مردم، قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی شفاف کنیم.