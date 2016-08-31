کاپیتان تیم ملی اسکی ایران جام جهانی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسکی روی چمن ایران برای حضور در رقابت‌های جام‌جهانی به ایتالیا اعزام شد. حسین کلهر (فرزند درویش)، مرتضی جعفری، نیما بها، حسین کلهر (فرزند قربانعلی) ملی‌پوشان اسکی روی چمن ایران در این رقابت‌ها هستند که هدایت آنها بر عهده سید جواد صید است.

این در حالی است که رحمت‌الله مقدید کاپیتان تیم‌ ملی اسکی روی چمن ایران به دلیل آسیب‌دیدگی در حین تمرینات حضور در رقابت‌های جام‌جهانی اسکی روی چمن در ایتالیا را از دست داد. مقدید که یکی از برترین اسکی‌بازان روی چمن ایران به شمار می‌آید، پس از رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن و در حین تمرینات دچار آسیب‌دیدگی شد و به این ترتیب با نظر پزشک معالج در رقابت‌های جام‌جهانی حضور پیدا نکرد. وی دارای عناوین چهارم و پنجم جهان در رقابت‌های اسکی روی چمن است و یکی از شانس‌های کسب عنوان برای ایران در رقابت‌های جام‌جهانی ایتالیا به شمار می‌آمد.



رقابتهای جام جهانی اسکی چمن در چهار رشته مارپیچ کوچک، مارپیچ سرعت، سوپر کمبینه و مارپیچ بزرگ از ۱۱ تا ۱۵شهریور در ایتالیا برگزار خواهد شد.