به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان محمد در نشست خبری پیش از بازی ایران و قطر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آمادگی کامل برای دیدار با ایران برخوردار هستیم و من هم نمی توانم چیزی بیشتر از آنچه سرمربی گفته است بگویم.

وی در خصوص حضور هواداران ایرانی در ورزشگاه گفت: شیرینی فوتبال به حضور تماشاگران در ورزشگاه است اما ممکن است حضور همین تماشاگران ایرانی تاثیر منفی در تیم ملی کشورشان داشته باشد.

بازیکن دورگه تیم فوتبال قطر در پایان خاظر نشان کرد: امیدوارم در پایان این دیدار حساس، تیم برنده باشیم و بتوانیم با پیروزی ایران را ترک کنیم.