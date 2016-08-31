به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راه ناهموار تمدن» شامل هفت مقاله از هفت نویسنده مختلف است که توسط محمد ملاعباسی گردآوری شده است. این هفت مقاله در هفت فصل با عناوینی چون آرمان تمدن؛ منشاها، معناها و اشارات، تمدن و سرچشمه های آن، برخورد تمدن ها؛ مدلی برای توسعه تاریخی، تمدن به منزله تاریخ، تحلیل تمدنی: نوسازی سنت جامعه شناختی، آیا می توان تمدنی زوال یافته را بازسازی کرد؟ تمدن اسلامی یا اسلام مدنی؟ و برای آخرین بار تمدن آمده است.

نویسندگان این مقالات به ترتیب عبارتند از برت باودن، آرپاد ساکولسایی، گرگوری ملیوئیش، کریستینا رخاس، ادوارد تیریاکیان، مهدی مظفری و حمید دباشی.

در بخشی از متن کتاب درخصوص ضرورت بحث درباره تمدن آمده است؛ تمدن مفهومی است مبهم و پیچیده به همین علت هرکس خواسته است درباره این مفهوم بحث کند لاجرم از آن تعریفی به دست داده و این تعاریف نو به نو به پیچیدگی این مفهوم بیشتر دامن زده است. عمر این کلمه بیش از ۲۵۰ سال نیست اما در این عمر نه چندان بلند، معناها و دلالت های بسیاری به خود گرفته است؛ علاوه براین، تداعی های اخلاقی رنگارنگی داشته است. تمدن سازی یا احیای نظام مند و برنامه ریزی شده تمدن اسلامی موضوعی پربسامد در گفت وگوهای اندیشمندان مسلمان است. در کنار بحث رایج «امکان یا امتناع» تمدن سازی شایسته است بحثی اخلاقی نیز در این زمینه باز شود؛ تلاش برای تمدن سازی چه پیامدهای اخلاقی ای در پی خواهد داشت؟ چه مفهومی از تمدن آرمان ها خواهد بود؟ مرز تمدن سازی با امپریالیسم کجاست؟ این مجموعه مقالات تلاش کرده است تا اشاراتی به این بحث ها داشته باشد.

این کتاب با پی نوشت، منابع و نمایه به پایان می رسد.

«راه ناهموار تمدن» توسط انتشارات ترجمان در ۲۵۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت۱۸ هزارتومان روانه بازار نشر شده است.