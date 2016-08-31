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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

رییس اداره برنامه وبودجه اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان:

۶۸ شرکت حمل کالا در سطح استان زنجان فعال است

۶۸ شرکت حمل کالا در سطح استان زنجان فعال است

زنجان-رییس اداره برنامه وبودجه اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان گفت: در حال حاضر ۶۸ شرکت حمل کالا در سطح استان زنجان فعال است و ۶ هزار و ۶۵۳ راننده دراین بخش اشتغال دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهر‎ا میرصدری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان بارجابجاشده  درزنجان نسبت به مدت مشابه ۱۲ درصدرشد داشته است، افزود: ​طی پنج ماهه نخست امسال بیش ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۸۴۱ تن کالا  از طریق جاده های  استان جابجا شده است که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد:  این میزان کالا با ۱۷۱ هزار و۲۸ سفرباری جابجا شده اند و با توجه به آمار موجود  تعداد سفرهای باری حمل شده در پنج  ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته هشت  درصد افزایش داشته است.

میر صدری افزود: عمده بارهای حمل شده از این استان به دیگر مناطق کشور را خاک معدنی ، سیمان، سیلیس، میلگرد، سنگ آهن، گندم، گازوئیل و شمش آهن است .

رییس اداره برنامه وبودجه اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان گفت: در حال حاضر ۶۸ شرکت حمل کالا در سطح استان زنجان فعال است و ۶ هزار و ۶۵۳ راننده دراین بخش اشتغال دارند .

میرصدری افزود: جمل و نقل بار در استان زنجان توسط ۴هزارو ۸۷۱ دستگاه خودرو انجام می گیرد و درپنج ماهه نخست سالجاری تعداد ناوگان باری استان نسبت به مدت مشابه چهار درصد رشد داشته است .

کد مطلب 3757388

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