به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهر‎ا میرصدری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان بارجابجاشده درزنجان نسبت به مدت مشابه ۱۲ درصدرشد داشته است، افزود: ​طی پنج ماهه نخست امسال بیش ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۸۴۱ تن کالا از طریق جاده های استان جابجا شده است که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این میزان کالا با ۱۷۱ هزار و۲۸ سفرباری جابجا شده اند و با توجه به آمار موجود تعداد سفرهای باری حمل شده در پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

میر صدری افزود: عمده بارهای حمل شده از این استان به دیگر مناطق کشور را خاک معدنی ، سیمان، سیلیس، میلگرد، سنگ آهن، گندم، گازوئیل و شمش آهن است .

رییس اداره برنامه وبودجه اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان گفت: در حال حاضر ۶۸ شرکت حمل کالا در سطح استان زنجان فعال است و ۶ هزار و ۶۵۳ راننده دراین بخش اشتغال دارند .

میرصدری افزود: جمل و نقل بار در استان زنجان توسط ۴هزارو ۸۷۱ دستگاه خودرو انجام می گیرد و درپنج ماهه نخست سالجاری تعداد ناوگان باری استان نسبت به مدت مشابه چهار درصد رشد داشته است .