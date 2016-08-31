به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، از مجتمع مطبوعاتی و فرهنگی شهر اصفهان بازدید کرد.

سردار عبدالرضا آقاخانی بعد از جلسه با هیئت مدیره مجتمع مطبوعاتی اصفهان به بازدید از دفاتر خبری مستقر در این مجموعه پرداخت و با حضور در خبرگزاری مهر دقایقی با مسئولان این خبرگزاری در استان اصفهان به گفت و گو پرداخت.

سردار آقاخانی با تقدیر از فعالیت خبرگزاری مهر در پوشش و تولید اخبار حوزه انتظامی خواستار همکاری بیشتر رسانه ها با پلیس برای برقراری امنیت بیشتر در اجتماع شد.