رضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا کنون ۵۳ هزار تن از جو تولیدی کشاورزان همدانی در بورس محصولات کشاورزی به فروش رسیده و بهای آن مستقیما به حساب کشاورزان واریز شده است، افزود: شبکه تعاون روستایی استان همدان به مباشرت از شرکت پشتیبانی امور دام ۱۳۳هزار تن جو تولیدی کشاورزان را با قیمت تضمینی خریداری کرده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان ادامه داد: در حال حاضر عرضه محصول جو همدان در تالار بورس ادامه دارد.

عباسی تاکید کرد: امسال برای نخستین بار در استان همدان محصول کشاورزی جو به شیوه قیمت تضمینی خرید شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان اضافه کرد: اگر محصول جو در بورس با بهایی پایین تر از نرخ خرید تضمینی به فروش برسد دولت متعهد شده تا ما به تفاوت را تا نرخ قیمت تضمینی که یک هزار و دو تومان تعیین شده است به کشاورز پرداخت کند.