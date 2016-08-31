محمدنقی کاظمیان درگفتگو با خبرنگار مهر، میانگین برداشت محصول گوجه فرنگی را ۳۵ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: امسال سه هزار و۳۲۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت گوجه فرنگی قرار دارد که این سطح نسبت به سال گذشته ۱۳درصد کاهش یافته است.

وی علت این کاهش سطح را افزایش سطح زیر کشت پیاز به علت قیمت بالای این محصول در زمان کشت عنوان کرد.

کاظمیان با بیان اینکه هم اکنون دو کارخانه فرآوری گوجه فرنگی در استان فعال است، افزود: محصول تولیدی در استان علاوه بر مصرف داخلی به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین از خرید توافقی گوجه فرنگی از سوی بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سفر دو طرفه هیأت بازرگانی گرجستانی به این استان، موافقت نامه صادرات گوجه فرنگی به این کشور به امضاء رسید.

به گفته وی پارسال از سطح سه هزارو ۸۴۰ هکتاری زیر کشت گوجه فرنگی ۱۳۴ هزار تن محصول برداشت شد که پیش بینی می‌شود امسال برداشت گوجه فرنگی در این استان ۱۵ درصد کاهش یابد.