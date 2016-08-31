به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگانی از جشنواره‌های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی ، فارابی و ابن سینا می توانند در این پذیرش با آزمون شرکت کنند که واجد شرایط آئین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد( شماره ۷۷۸۹۷/۲۱ مورخ ۵ مرداد ۹۳ ) باشند.

پذیرش برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ صورت می گیرد.

واجدین شرایط

بر اساس ماده ۱ آئین‌نامه شماره ۷۷۸۹۷/۲۱ مورخ ۵ مرداد ۹۳ برگزیدگان جشنواره های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در صورت شرکت در آزمون ورود به مقطع تحصیلی بالاتر و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فردپذیرفته شده در هرکدرشته محل موردتقاضا، توسط سازمان سنجش به صورت مازاد بر ظرفیت به یکی از دانشگاهها معرفی می شوند.

الف) ورود به مقطع تحصیلی کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته)

رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره های دانش آموزی یا کاردانی به شرط مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه، برای ورود به دوره تحصیلی بلافاصله بعدی (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته).

ب) ورود به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته

رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته به شرط مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه.

نحوه پذیرش

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از شرکت در آزمون و اعلام نتایج نهایی آزمون مقطع مربوط به خود ( آزمون های سراسری کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد) اقدام به پذیرش از طریق سازمان سنجش کرده و با ارسال مدارک به شیوه اعلام شده، و سازمان سنجش نیز نسبت به جایابی متقاضیان واجد شرایط، اقدام کند.

مدارک لازم جهت ثبت‌نام

تکمیل فرم «تقاضانامه ثبت نام اولیه» مربوط به تسهیلات برگزیدگان جشنواره های معتبر علمی، تصویر گواهی نامه برگزیدگی از دبیرخانه جشنواره مربوطه به همراه یک نسخه از آن که توسط دفاتر ثبت اسناد برابر اصل شده باشد و تصویر آخرین مدرک تحصیلی از جمله مدارک لازم برای ثبت نام است.

مدارک اعلام شده باید از تاریخ اول تا ۱۰ مهرماه ۹۵ به سازمان سنجش آموزش کشور ( از طریق آدرس اعلام شده در اطلاعیه به صورت پستی یا مراجعه حضوری به دبیرخانه این سازمان) ارسال شود.

تذکرات مهم:

پذیرش بدون آزمون ورودی برای برگزیدگان جشنواره ها وجود ندارد.

تنها برگزیدگان واجد شرایط ، مجاز به ارسال درخواست و استفاده از تسهیلات مربوطه هستند.

متقاضیان باید از ارسال اصل مدارک خودداری کنند.

آیین نامه های مربوطه و فرم تقاضانامه ثبت نامی از طریق سایت این سازمان و لینک مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش قابل دریافت است.

نتایج نهایی پذیرش و معرفی به دانشگاه برگزیدگان جشنواره ها حداکثر تا هفته دوم مهرماه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

نشانی برای ارسال تصویر مدارک: تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، پلاک ۲۰۴، سازمان سنجش آموزش کشور- دفتر طرح و آمار، صندوق پستی: ۴۳۷۸-۱۵۸۷۵